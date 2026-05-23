miti musicali

David Gilmour piange Dick Parry, lo storico sax dei Pink Floyd

Ha cambiato la storia della musica, senza di lui brani legegndari come "Shine On You Crazy Diamond" e  "Wish You Were Here" non sarebbero state possibili

23 Mag 2026 - 16:36
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Addio a Dick Parry, celebre sassofonista britannico dei Pink Floyd, venuto a mancare  a 83 anni. È lo stesso David Gilmour ad annunciare sui social la morte Parry. Il suo sax ha cambiato la storia della musica e ha reso leggendaria quella dei Pink Floyd. "Il mio caro amico Dick Parry - scrive Gilmour in un post corredato con varie foto - è morto. Da quando avevo 17 anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd".

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E aggiunge: "Il suo senso del ritmo e il suo timbro rendono il suo modo di suonare il sassofono inconfondibile, una firma di straordinaria bellezza che è nota a milioni di persone ed è una parte così importante di canzoni come Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them e Money".

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Nato il 22 dicembre 1942 a Kentford, nel Suffolk, Parry accompagnò Pink Floyd dal vivo negli anni Settanta, diventando presenza stabile nei concerti della band.

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