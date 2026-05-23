David Gilmour piange Dick Parry, lo storico sax dei Pink Floyd

Addio a Dick Parry, celebre sassofonista britannico dei Pink Floyd, venuto a mancare a 83 anni. È lo stesso David Gilmour ad annunciare sui social la morte Parry. Il suo sax ha cambiato la storia della musica e ha reso leggendaria quella dei Pink Floyd. "Il mio caro amico Dick Parry - scrive Gilmour in un post corredato con varie foto - è morto. Da quando avevo 17 anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd".