David Gilmour piange Dick Parry, lo storico sax dei Pink Floyd

Addio a Dick Parry, celebre sassofonista britannico dei Pink Floyd, venuto a mancare a 83 anni. È lo stesso David Gilmour ad annunciare sui social la morte Parry. Il suo sax ha cambiato la storia della musica e ha reso leggendaria quella dei Pink Floyd. "Il mio caro amico Dick Parry - scrive Gilmour in un post corredato con varie foto - è morto. Da quando avevo 17 anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd".
E aggiunge: "Il suo senso del ritmo e il suo timbro rendono il suo modo di suonare il sassofono inconfondibile, una firma di straordinaria bellezza che è nota a milioni di persone ed è una parte così importante di canzoni come Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them e Money".
Nato il 22 dicembre 1942 a Kentford, nel Suffolk, Parry accompagnò Pink Floyd dal vivo negli anni Settanta, diventando presenza stabile nei concerti della band.