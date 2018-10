Pierce Brosnan, reunion con i figli... "cresciuti" di "Mrs Doubtfire"

L'attore 65enne ha incontrato Lawrence, Wilson e Jakub a Los Angeles e ha poi postato un video, in cui mostra prima il suo cellulare, su cui appare uno scatto dei tre da piccoli, poi il momento della reunion con i tre attori ormai adulti: "Vi voglio bene a tutti, è stato bello far parte delle vostre vite" dice. Oltre al video Brosnan ha anche condiviso una foto e un commovente post in cui scrive: Indovina un po? Oggi, dopo 25 anni, mi sono riunito attorno ad un tavolo in compagnia di tre bellissimi giovani, per raccontare la storia di un film che ha toccato il cuore di tanti. Sally è in tour con il suo nuovo libro. Robin è in paradiso e fa ridere gli angeli, e viene ricordato con il più tenero amore e dolci ricordi..."