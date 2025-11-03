Al Piccolo Teatro "Sorry, boys", le resistenze femminili di Marta Cuscunà

Ha raccontato Marta Cuscunà: "Ho continuato a cercare notizie su Gloucester, per capire in che contesto sociale aveva potuto mettere radici l’idea di un patto di maternità così sconvolgente. Il capo della polizia di Gloucester ha rivelato come non passasse letteralmente giorno senza che il suo dipartimento ricevesse una segnalazione di violenza maschile in famiglia. I dati che fornisce sono impressionanti: 380 chiamate per violenza domestica in un anno (più di una al giorno) e 179 arresti. In una cittadina di 30mila abitanti. Questa situazione ha spinto 500 uomini a organizzare una marcia nelle strade della cittadina per sensibilizzare la comunità al problema. Uomini contro la violenza, così si sono autodefiniti". E ha spiegato: "L’idea che sta alla base di Sorry, boys è che a Gloucester, la contestualità tra il patto di maternità delle 18 ragazze e la marcia degli uomini contro la violenza maschile, non sia stata una coincidenza ma che abbia a che fare con il modello di mascolinità che la società impone agli uomini".