Il pianista armeno Ashot Khachaturian in concerto a Pantelleria

Quest’anno l’invito è rivolto a uno dei pianisti più acclamati della scena contemporanea: Ashot Khachaturian, nato a Yerevan nel 1984, nipote del leggendario compositore Aram Khachaturian. Cresciuto in una famiglia di musicisti, ha iniziato a suonare il pianoforte a soli cinque anni sotto la guida del padre. Tra i numerosi riconoscimenti internazionali si ricordano: 1° Premio Assoluto al Concorso Pianistico Internazionale Rachmaninov (2006); 1° Premio Assoluto al Concorso Pianistico Martha Argerich (2007); Vincitore del “Top of the World Piano Competition” (2011); Vincitore del “Concours d’Épinal” (2013). Da allora, la sua carriera è decollata portandolo nelle sale da concerto più prestigiose del mondo, da Salisburgo a Parigi, da Londra a Berlino, da Tokyo a New York, con le più rinomate orchestre e direttori.