Peter Cincotti torna dal vivo: "Le mie origini italiane si ritrovano nel senso dell'armonia nelle mie canzoni"

Il tuo ultimo disco è arrivato dopo diversi anni di lavoro e segna un cambiamento sonoro. Cosa ha ispirato queste nuove sonorità?

Costruire il mio studio e produrre questo disco (il primo disco che abbia mai prodotto) ha completamente influenzato il modo in cui queste canzoni sono state scritte e hanno preso vita. Avere il controllo del suono, della produzione, degli arrangiamenti ha influito sul modo in cui ho scritto testi e melodie, e viceversa. Inoltre, avere accesso, 24 ore al giorno, per registrare qualsiasi idea che volevo proprio nel momento dell'ispirazione è qualcosa che non ero stato in grado di fare prima, dovendo sempre programmare le sessioni di registrazione.



Cosa proporrai dal vivo? Affiancherai brani nuovi a quelli vecchi o quelli vecchi avranno una nuova veste sonora?

Suonerò un mix di brani vecchi e nuovi. Sì, le vecchie canzoni avranno un nuovo sound in una certa misura, suonate con la mia attuale band (eccellente musicisti tra l'altro: Lex Sadler al basso e Joe Nero alla batteria) ma tutto lo show è un mix bilanciato di liriche, ritmo e piano che rappresentano dove sono musicalmente a questo punto della mia vita.



Guardando le tue date, sembra che ti divida tra Stati Uniti e Italia. Cosa c'è nella tua musica della tua natia America e cosa delle tue origini italiane?

Le mie origini italiane si ritrovano nel senso della melodia e dell'armonia presente in molte mie canzoni. Almeno mi piace credere sia così. Non c'è niente come la sensibilità melodica della musica italiana e penso che sebbene io sia liricamente più americano, essendo stato influenzato dai cantautori e dai narratori degli anni '70 e '80, melodicamente parlando, penso di essere rosso, bianco e verde.



A proposito di Italia, rifaresti l'esperienza di Sanremo?

Mi piacerebbe! Essere parte di Sanremo è stata una delle mie esperienze preferite, a differenza di qualsiasi altro festival al mondo!



Dopo la collaborazione con Silvio Muccino per il film "Le leggi del desiderio" e la partecipazione ad "House of Cards", tornerai a lavorare per il cinema o la tv?

Mi piacerebbe molto farlo. Quando scrivo canzoni me le figuro in immagini, in contrasti e storie vere e proprie. Molto di quello che scrivo ha una natura cinematografica, che abbia o no un copione di un film. Quindi mi piacerebbe collaborare di più per trovare potenti modi di combinare elementi visivi e musicali, perché penso che quando riesci a farlo, non c'è una migliore combinazione di espressioni.