Pete Davidson, ex di Ariana Grande, scandalizza nei panni di Ken... senza genitali

"Paper Magazine" ha calato i pantaloni a Pete Davidson . Letteralmente. L'attore, ex di Ariana Grande e star di "Saturday Night Live", 26 anni, appare sulla copertina in una versione "umanizzata" di Ken, il fidanzato di Barbie, senza genitali: "Break The Internet", il messaggio della rivista, nota per le sue cover provocatorie. Il giovane comico si racconta senza filtri e di Ariana dice: "Spero stia bene...".



Gli scatti di Tommy Dorfman per "Paper Magazine" collocano Pete Davidson nel mondo patinato e colorato di Barbie e l'effetto shock è assicurato.

Davidson dal canto suo si apre in una lunga intervista in cui parla di tutto ciò che lo riguarda. Della sua passata relazione con Ariana Grande dice solo: "Non faccio dichiarazioni pubbliche sulle mie relazioni perché non penso sia giusto. Di solito esprimo come mi sento attraverso il lavoro. Quindi, spero che stia bene. Spero che sia molto felice. Ed è praticamente tutto....".

Ma interrogato su cosa ami di più in una relazione i riferimenti alla sua ex sono più che evidenti: "Tratto la ragazza con cui sono come una principessa. Cerco di dare il massimo... se hai una relazione con qualcuno, dovresti solo far sentire quella persona il più speciale possibile. Ma a volte quando metti così tanto impegno su qualcuno, questo destabilizza, e qualcuno non riesce a tenere il passo. La lezione che ha imparato dalle relazioni passate? Non avere aspettative. Sono quasi impazzito e l'ho imparato da una relazione passata, e mi ha reso migliore. Mi ha fatto male che questa persona no abbia saputo "eguagliare" la mia intensità di sentimenti. Non sono davvero bravo ad accettare solo parole, perché spesso le persone dicono ca___ate tutto il tempo. E questa persona ha avuto parole molto pesanti e per questo sono quasi diventato pazzo..."



Poi Pete cambia tono e racconta della sua cotta giovanile per Leonardo DiCaprio: "Beh, ero solito masturbarmi con Leonardo DiCaprio ... Avevo una cotta ENORME per lui. Nella mia stanza avevo un enorme poster di lui da The Beach. Lui era il più fico... ".

