Ad aprire le danze è stata l'organizzatrice Fiorella Mannoia con “Il peso del coraggio", a cui hanno fatto seguito sul palco tante esibizioni da brividi. Dall'intensa cover di "Generale" di Francesco De Gregori interpretata da Elodie a "Sweet Dreams" degli Eurythmics portata sul palco da Annalisa, passando per Rose Villain che ha duettato con Madame sulla sua "Hattori Hanzo". Non è stata l'unica esibizione di coppia della serata. Sul palco dell'UInipol di Milano si sono intrecciate anche le voci di Emma e Alessandra Amoroso per "Pezzo di cuore", quelle di Elisa e Emma in "Together", mentre Fiorella Mannoia e Brunori Sas si sono esibiti sulle note di "Per due come noi". Il gran finale è stato affidato a Fiorella Mannoia, Piero Pelú e Paola Turci sulle note dell'intramontabile "Il mio nome è mai più".