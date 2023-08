Musica napoletana in lutto: è morto Peppino Gagliardi, aveva 83 anni

Timbro inconfondibile e stile raffinato, era tra le voci partenopee più amate. Ha legato il suo successo a brani come "Settembre", "T'amo e t'amerò" e "Come le viole"

È morto a 83 anni il cantautore Peppino Gagliardi , che ha legato il suo successo a brani come Settembre, T'amo e t'amerò, Gocce di mare e C ome le viole . Il decesso è avvenuto nella sua abitazione a Roma. Fu protagonista soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, in diverse edizioni del Festival di Sanremo, del Festival di Napoli e di "Un disco per l'estate".

Leggi Anche Addio a Robbie Robertson, storico leader di The Band che accompagnò Bob Dylan

Leggi Anche Morto Sixto Rodriguez, il cantante che visse due volte

La notizia della scomparsa di Gagliardi, che viveva da tempo a Roma, è stata data dal musicista Gianni Aterrano con un post su Facebook. "Una triste notizia. È morto Peppino Gagliardi", ha scritto nella serata di mercoledì 9 agosto. A ricordarlo anche l'attrice Marisa Laurito su Twitter: "Che grande dispiacere! Un altro straordinario artista che ci lascia! Caro Peppino, addio e buon viaggio con la tua musica".

Cantautore dal timbro inconfondibile e noto per il suo stile raffinato, sin da piccolo Gagliardi dichiarò il suo amore per la musica, imparando a suonare diversi strumenti, tra cui la fisarmonica. Il suo primo vero successo arrivò esattamente sessant'anni fa con T'amo e t'amerò (1963). Tra le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, da ricordare quelle del 1966 - dove porta in gara Se tu non fossi qui, cantata poi anche da Mina - e del 1972 con Come le viole, brano con cui si classifica al secondo posto.

Come detto, Se tu non fossi qui - brano del maestro Carlo Alberto Rossi interpretato da Gagliardi - fu reinciso da Mina. Un'altra sua interpretazione riscosse grande successo: Che vuole questa musica stasera è stata infatti traccia di alcuni film di successo come Profumo di donna di Dino Risi (1974), Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie (2015) e Lo spietato di Renato De Maria (2019), con Riccardo Scamarcio nel ruolo di Santo Russo. Le canzoni di Gagliardi sono state apprezzate anche fuori dall'Italia, dagli Abba ad Alvaro Soler.