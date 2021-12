People's Choice Awards 2021, i vincitori da "Black Widow" a The Rock

A Santa Monica, in California, sono andati in scena gli annuali People's Choice Award s, i riconoscimenti decretati dal pubblico al meglio del cinema e della televisione, tra titoli e personaggi, che hanno segnato la stagione. Se "Black Widow" è stato eletto miglior film, con la super eroina Scarlett Johansson miglior star femminile, Dwayne Johnson aka The Rock si è portato a casa ben due premi individuali grazie a "Jungle Cruise": miglior star maschile assoluta e protagonista in una commedia.

Tra i tanti premi assegnati la Marvel se ne è accaparrati un bel po' contando anche la serie "Loki" e il suo interprete Tom Hiddleston, "Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli" che ha vinto nella categoria Action e così anche il suo protagonista Simu Liu.

Ecco tutti i riconoscimenti:

Movie of the Year: Black Widow

Comedy Movie of the Year: Free Guy

Drama Movie of the Year: Cruella

Action Movie of the Year: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Drama Movie Star of the Year: Kevin Hart (Fatherhood)

Action Movie Star of the Year Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Comedy Movie Star of the Year: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)

Male Movie Star of the Year: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)

Female Movie Stare of the Year: Scarlett Johansson (Black Widow)

Family Movie of the Year: Luca

Drama TV Star of the Year: Chase Stokes (Outer Banks)

Comedy TV Star of the Year: Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Female TV Star of the Year: Ellen Pompeo (Grey's Anatomy)

Male TV Star of the Year: Tom Hiddleston (Loki)

Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)

Most Bingeworthy Show of the Year: Squid Game

Comedy Show of the Year: Never Have I Ever

Sci-Fi/Fantasy Show of the Year: Lucifer

Drama Show of the Year: Grey's Anatomy

Show of the Year: Loki

