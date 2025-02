Paura per Pete Doherty, la star dei Libertines rischia l'amputazione delle dita dei piedi

Pete Doherty rischia l'amputazione delle dita dei piedi. La star dei Libertines, 45 anni, a cui è stato diagnosticato l'anno scorso il diabete di tipo 2, si è esibito seduto su una sedia nelle ultime cinque date del suo tour europeo. Come mostra un video ottenuto da The Sun, qualche giorno fa, il musicista, ha voluto aggiornare i fan sulla sua salute, durante il suo concerto a Monaco, in Germania dicendo: "Ho visto il dottore oggi e ha detto che devo stare in piedi il più possibile altrimenti perderò le dita dei piedi".