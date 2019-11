Pete Doherty festeggia la scarcerazione con una rissa... arrestato di nuovo

Nei giorni scorsi era stato arrestato a Parigi dopo essere stato sorpreso a comprare cocaina , ma appena uscito dal carcere Pete Doherty è finito di nuovo in cella. Il motivo? Una rissa in stato di ubriachezza. Il cantante 40enne dei Libertines è stato fermato "dopo una lite con un altro uomo ubriaco che ha sporto denuncia per violenze", riferisce il suo legale.

"Doherty è uscito a bere un bicchiere - aggiunge il legale - ma non regge l'alcool a causa della cura di disintossicazione che segue da un mese". Era stato rilasciato soltanto il giorno prima.



Il cantante britannico è proprio all'inizio di una lunga tournée in Europa e si sarebbe impegnato a seguire una cura per non ricadere nelle sue numerose dipendenze. Ex compagno della modella Kate Moss, Doherty è stato spesso coinvolto in fatti di cronaca per i suoi eccessi.



Nel 2012 fu cacciato da un centro di disintossicazione di lusso, in Thailandia per la sua mancanza di determinazione nella battaglia contro la dipendenza dall'eroina.



TI POTREBBE INTERESSARE: