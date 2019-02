Paura per Jennifer Aniston e Courteney Cox, atterraggio d'emergenza del loro jet

Atterraggio d'emergenza per Jennifer Aniston e Courteney Cox . Le due attrici protagoniste della serie tv "Friends" erano dirette a Cabo San Lucas in Messico per festeggiare il compleanno della Aniston , che ha appena compiuto 50 anni. Il volo privato su cui viaggiavano, partito da Los Angeles, è stato immediatamente dirottato all'aeroporto vicino di Ontario, dopo aver perso una ruota al momento del decollo.

Secondo quanto riportano i media americani, il jet ha sorvolato la zona di Los Angeles per tre ore, per consumare carburante e rendere sicuro l'atterraggio al nuovo scalo. Le due amiche e colleghe sono poi rimaste nell'aeroporto di Ontario per quasi tre ore prima di imbarcarsi su un nuovo velivolo privato, per riprendere il viaggio.