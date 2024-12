"Con Toni abbiamo trovato la chiave per declinare la nostra l'idea di amore in un film - ha aggiunto Sorrentino arrivando alle Giornate Professionali del Cinema di Sorrento - cosa vuol dire per me la grazia? Se lo dico è inutile poi fare il film! Tornare a lavorare con Servillo, un fratello maggiore, ha anche un valore aggiunto: al di la della reciproca stima professionale, è una figura rassicurante per me. Nel periodo di stress della lavorazione di un film, mi calma molto".