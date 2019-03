Paola Turci è "Viva da morire": "Ogni tanto posso alzare la voce anch'io"

La prima cosa che colpisce è l'estrema varietà stilistica dei brani. E' qualcosa che volevi sin dall'inizio o è venuta spontaneamente?

Non c'è stata nessuna premeditazione. Né sull'album né sul suo sound. Non era proprio nei piani quello di fare un nuovo disco in tempi così rapidi dopo "Secondo cuore". C'erano altre cose, al di fuori della musica che avevano bisogno del proprio spazio. E comunque un disco non "decidi" di farlo. Viene quando i tempi sono maturi. Per qualcuno questo è il disco più intenso, per alcuni il migliore. Dopo "Secondo cuore" pensavo che un altro disco avesse bisogno più tempo, era stato un disco così completo per chiudere un determinato discorso.



Qual è stata la scintilla?

Con Luca c'era solo la curiosità di sentire alcuna canzoni. Un paio a dire il vero già c'erano. "L'arte di ricominciare" era nata proprio in chiusura del disco precedente. L'avevamo provinata e lasciata lì, anche perché non pensavamo potesse essere l'inizio di un altro disco e poiu era tematicamente affine al precedente. Poi ascoltando delle canzoni sono rimasta colpita da alcune e ho iniziato a fermarle fino a quando ho capito che c'erano tutti i presupposti per un disco. Per questo è uscito così eterogeneo, assolutamente non concettuale, molto privato e personale anche se qui si sostituisce l'"io" con il "noi".



In molti brani ti sei messa alla prova con timbri vocali per te inediti.

Sono ccoperte che una persona viva e vitale vuole fare per comprendere il sé e come stare al mondo. Sono una che ama rischiare. Il tema delle altezza vocale è un tema che con Luca abbiamo trattato sin dall'inizio. Lui mi aveva sentito interpretare cose su tonalità diverse e mi ha spinto perché tirassi fuori cose diverse dal solito. Non che non lo avessi mai fatto ma lo facevo cantando canzoni di altri. Per le mie cose mi appoggiovo su una voce calda, non urlata. E invece posso alzare la voce anche io.



Il brano "Viva da morire" era destinato a J-Ax, un rapper, quindi in teoria lontano dal tuo mondo. Cosa ti ha colpito al punto da volergliela "portar via"?

Ho sentito quello che diceva, la modernità. Poi mi è piaciuta questa strofa rappata, anche se poi io l'ho cantata un po' perché non posso stare senza melodia. Magari un'altra volta, ma adesso era prematuro. Mi aveva colpito la sua vitalità, esprimeva un mio stato d'animo. Spesso ho questo tipo di energia, spiritualmente sono una ragazzina.



Credi che la naturalezza con cui è arrivato questo album sia il frutto del lavoro fatto con "Secondo cuore"?

Essermi soffermata su me stessa mi ha aiutata a scoprire quanto sia importante per me parlare di noi. Anche se non si legge c'è una condivisione di uno stato d'animo con Luca Chiaravalli che è il mio mentore. Non è solo un produttore. Ma una persona con cui condivido la consapevolezza che poteva finire tutto e ora che siamo vivi possiamo fare qualsiasi cosa.