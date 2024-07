"Sono molto onorata di questo riconoscimento", ha dicharato Monica Bellucci in un incontro con la stampa a Roma a poche ore dalla cerimonia dei Globo d'Oro dove ha poi ricevuto il premio alla carriera: "Queste cose non sono mai scontate. Facciamo tutto questo anche perche' il nostro lavoro venga riconosciuto in qualche modo. E' strano perche' per ogni attore il percorso non si decide a tavolino, e' sempre legato all'istinto: tu fai un film con il cuore e non sai cosa succede. Ci sono tanti film italiani che per me hanno contato tantissimo, Malena mi ha permesso di aprire molte porte ed e' stato veramente importante. E ringrazio tutti i registi italiani con cui ho lavorato. Ma e' vero anche che sono tanti anni che sono fuori, il mio e' diventato un percorso internazionale e il fatto di non appartenere a nessuna famiglia del cinema ha fatto si' che mi sono ritrovata a lavorare con registi diversi e universi particolari. Registi che avevano storie da raccontare uniche". E l'attrice ha poi aggiunto: "Molto spesso mi sono trovata a raccontare donne in universi maschili, donne di una società dominata da loro e le donne erano vittime in questa situazione. In un momento in cui le donne hanno un impatto cosi' importante nella società', mi rendo conto che forse inconsciamente le proprie scelte artistiche nascono dal bisogno interiore di raccontare qualcosa che ti riguarda, anche come donna", aggiunge Bellucci, che dedica poi una menzione speciale a "due registi importanti per me in questo passaggio dei 50 anni: Kusturica e Sam Mendes. Sono stata -aggiunge sorridendo- la piu' anziana della storia al fianco di James Bond".