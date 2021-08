Palazzo in fiamme a Milano, paura per Mahmood e Morgan

C'è anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, tra i residenti del palazzo in via Antonini a Milano distrutto dalle fiamme. "Lo vedevamo sempre", ha confermato un'inquilina. Sul luogo dell'incendio era presente anche Morgan, che abita nel palazzo a fianco e ha documentato in diretta su Instagram quello che stava accadendo: "È allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi".

Da quello che hanno spiegato i soccorritori Mahmood abitava al nono piano della torre andata a fuoco a Milano e sarebbe stato tra i primi ad abbandonare l'edificio una volta scoppiato l'incendio. In un palazzo vicino abita invece il collega Morgan. Anche lui è immediatamente sceso in strada, documentando via social la fuga e spiegando ai follower quello che stava accadendo.

"Sono scappato subito appena ho sentito il calore in casa, in un attimo è divampato il fuoco nel palazzo. Ho fatto in tempo a fare un video ma sono scappato perché sentivo le fiamme addosso. È una scena allucinante, le fiamme sono altissime", ha dichiarato mentre riprendeva a distanza di sicurezza il grattacielo avvolto dalle fiamme.

Tutti i trenta residenti presenti nel grattacielo al momento dell'incendio si sono messi in salvo, grazie anche all'intervento tempestivo di un inquilino del 15esimo piano. Il ragazzo, accortosi del fuoco, ha infatti bussato a tutte le porte per avvisare i vicini del pericolo.