Oscar, Usa; "Academy non metta norme contro lo streaming"

Il Dipartimento di Giustizia americano mette in guardia l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione che sta dietro gli Oscar: un cambio delle regole che limiti l'ammissibilità dei film prodotti dai servizi in streaming potrebbe sollevare problemi di antitrust. La presa di posizione segue le accuse e il pressing di Steven Spielberg per adottare norme che restringono le nomine agli Oscar ai film che escono solo nelle sale.