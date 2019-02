11 febbraio 2019 12:54 Bafta, trionfano "Roma" di Cuaron e "La favorita" di Lanthimos Il messicano porta a casa quattro premi importanti e il greco risponde con sette: sono loro i favoriti per gli Oscar

"Roma" di Alfonso Cuaron trionfa alla 72esima edizione dei Bafta e attende gli Oscar con più fiducia nelle proprie possibilità. La pellicola targata Netflix ha conquistato i premi per Miglior film, Miglior regista, fotografia e miglior film in lingua straniera. Incetta di premi, sebbene non i due principali, anche per "La Favorita" di Yorgos Lanthimos: hanno vinto entrambe le attrici, Olivia Coleman e Rachel Weisz (miglior protagonista e non protagonista), oltre alla sceneggiatura originale, i costumi, la scenografia, il trucco e il miglior film britannico.

Bafta, i vincitori e i protagonisti della cerimonia Alfonso Cuaron IPA 1 di 20 Rachel Weisz IPA 2 di 20 Bradley Cooper IPA 3 di 20 Mahershala Ali IPA 4 di 20 Olivia Colman IPA 5 di 20 Rami Malek IPA 6 di 20 IPA 7 di 20 Letitia Wright IPA 8 di 20 William e Kate IPA 9 di 20 IPA 10 di 20 Tanya Burr IPA 11 di 20 Cynthia Erivo IPA 12 di 20 IPA 13 di 20 Maria Dolores Dieguez e Joseph Fiennes IPA 14 di 20 Cate Blanchett IPA 15 di 20 IPA 16 di 20 Irina Shayk IPA 17 di 20 Maya Jama IPA 18 di 20 Spike Lee IPA 19 di 20 Timothée Chalamet IPA 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Rami Malek continua a essere il super favorito agli Oscar, dopo la vittoria come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" (che si è portato a casa il miglior sonoro). Stesso discorso per Mahershala Ali, che inanella premi: a lui è andato quello come miglior attore non protagonista per "Green Book". Infine, il premio per la miglior sceneggiatura non originale è andato a "BlacKkKlansman" di Spike Lee e quello per la colonna sonora a "A Star is Born" di Bradley Cooper con Lady Gaga.