Oscar, Roman Polanski fa causa all'Academy per essere riammesso

Roman Polanski fa causa all'Academy of Motion Picture Art and Sciences, l'organizzazione degli Oscar, chiedendo di essere riammesso. Secondo il "New York Post" il regista nell'azione legale spiega che l'Academy Awards non ha seguito in modo appropriato il protocollo con la sua espulsione. Polanski era stato cacciato a maggio del 2018 in seguito alle accuse di violenza sessuale verso una minore mosse nei suoi confronti.