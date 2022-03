Oscar, Kenneth Branagh positivo al Covid: a rischio la cerimonia di premiazione

Leggi Anche Jane Campion, una strada di premi verso gli Oscar

Branagh ha partecipato in presenza ai premi britannici il 13 marzo a Londra, risultando poi positivo e arrivato a New York è stato costretto all’isolamento. Ora è in dubbio la sua presenza alla cerimonia degli Oscar. Intanto il regista è stato costretto a partecipare solo in video ai

Producers Guild Awards

Oscar Wilde Awards

che si sono tenuti lo scorso weekend. E ha saltato anche agli(la kermesse che celebra il legame tra l'industria cinematografica irlandese e quella statunitense) di giovedì 23 marzo.

"Belfast" racconta la guerra civile tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord vista attraverso gli occhi di un bambino. Il film più autobiografico di Kenneth Branagh è in corsa con 7 nomination per l'Oscar nelle categorie Miglior Film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore e attrice protagonista, Migliore canzone, Miglior sonoro.

