Oscar, "Il traditore" di Marco Bellocchio correrà per l'Italia

"Il traditore" di Marco Bellocchio è il candidato italiano nella corsa all'Oscar per il miglior film in lingua straniera. Lo ha deciso la Commissione di Selezione istituita dall'Anica a giugno, su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.