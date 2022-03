Oscar, gaffe e figuracce nella storia dell'Academy

Ma non è un unicum, dato che altre volte sono capitati imprevisti durante la cerimonia. In effetti il Dolby Theater di Los Angeles ne viste tante altre, dalla gaffe di Warren Beatty che ha annunciato la vittoria di "La La Land" come Miglior film, anziché "Moonlight", fino alla caduta di Jennifer Lawrence mentre andava a ritirare il premio sul palco.

A restare nel ricordo collettivo c'è sicuramente l'89esima edizione degli Oscar. Nel 2017, alla fine della cerimonia era arrivato il momento di annunciare il vincitore dell'ultimo e più importante premio, quello per il Miglior Film. I co-presentatori della categoria,

Warren Beatty e Faye Dunaway

, consegnarono la statuetta al cast e alla produzione di "La La Land". Mentre andavano in scena i ringraziamenti del team, il momento di festa è stato bruscamente interrotto per spiegare un clamoroso equivoco: c'era stato uno scambio di buste e la migliore pellicola di quell'anno era invece "Moonlight". Con sommo imbarazzo di Warren e Faye.

Ben prima dell'Oscar sbagliato a "La La Land", nel 1934

Frank Capra

era stato chiamato sul palco per ricevere la statuetta come Miglior Regista. Peccato che quando il presentatore Will Roger disse: "Vieni a prendere il premio, Frank!" si riferisse invece a Frank Llyod.

Jennifer Lawrence

si è fatta ricordare per essere stata tradita dalla sua emozione. L'attrice è inciampata mentre saliva le scale per ritirare la statuetta, vinta nel 2013 per la miglior interpretazione femminile per il film "ll lato positivo".

Nel 2021 tutti davano per vincitore il compianto Chadwick Boseman per il premio per la miglior interpretazione maschile. Tra la cinquina dei nominati,

Anthony Hopkins

era assente alla cerimonia dopo aver fatto ritorno un paio di settimane prima in Galles. Avendo dato per persa la partita, quando venne decretata la sua vittoria durante la notte, l'attore dormiva placidamente nella sua casa.

Episodio da non dimenticare inoltre quello legato a

John Travolta

. Nel 2014 l'attore è sul palco per presentare la performance di Idina Menzel, cantante della colonna sonora del film d'animazione vincitore, "Frozen - Il regno del ghiaccio". Travolta incappò in un errore di pronuncia (come ammise qualche tempo dopo), nominando Adele Dazeem.

Problemi di memoria invece nel 1985 per

Laurence Olivier

quando salì sul palco per annunciare l’Oscar al Miglior film. Colto da un improvviso vuoto, l'attore non si ricordò più i nomi delle pellicole in gara e così decise di togliersi dall’imbarazzo non rischiando di sbagliare l'elenco dei titoli e annunciando direttamente il film vincitore, "Amadeus".

Tornando un po' indietro nel tempo, all'edizione del 1974. Mentre stava per annunciare l'arrivo sul palco di Elizabeth Taylor, dietro a

David Niven

comparve improvvisamente un uomo nudo. L'attore dopo un primo momento di stupore commentò: "Signore e signori, non è affascinante che probabilmente le uniche risate che quest’uomo avrà fatto fare alla gente in tutta la sua vita siano state generate dai suoi attributi?".

