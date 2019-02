Oscar, debuttanti a caccia di una statuetta: attrici e attori candidati per la prima volta

Il 37enne, figlio di immigrati egiziani, Rami Malek ha impressionato tutti con la sua metamorfosi interpretativa di Freddie Mercury in "Bohemian Rapsody", grazie alla quale ha già conquistato il Golden Globe.



Già pluripremiata per serie come "The Night Manager", Olivia Colman interpreta la regina Anna de "La Favorita" di Yorgos Lanthimos, e arriva forte alla notte degli Oscar grazie alla doppietta di vittorie ai Golden Globe e alla Mostra del cinema di Venezia (Coppa Volpi). Debuttante assoluta e "per caso" è poi la 25enne Yalitza Aparicio, del film di Alfonso Cuaron "Roma": in vita sua non ha mai avuto intenzione di fare l'attrice. Era andata per accompagnare la sorella ai provini e il direttore del casting ha trovato che aveva i lineamenti giusti per un personaggio e le ha chiesto di fare un tentativo che ha poi conquistato il regista.



Tra le prime volte, altre due attrici sono nominate nella categoria Miglior attrice non protagonista; la messicana Marina De Tavira, sempre dal film di Cuaron, e Regina King per l'interpretazione di Sharon Rivers nel film "Se la strada potesse parlare" di Barry Jenkins, che già le ha fatto vincere il Golden Globe.



Tre su cinque, nella categoria non protagonisti, gli attori che corrono per la prima volta: Richard E. Grant con "Copia originale" di Marielle Heller (nonostante una lunga carriera), Adam Driver grazie alla sua interpretazione nel film di Spike Lee "Blackkklansman" e Sam Elliot, che in "A star is born", interpreta il fratello maggiore di Bradley Cooper.