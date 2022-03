Oscar da Queen Bey: Beyoncé punta al premio e potrebbe aprire la serata con una performance memorabile

A cominciare dalla regina Beyoncè, che dovrebbe aprire la kermesse con una performance memorabile del brano candidato come migliore canzone originale "Be Alive" , scritto con Dixson per il film "Una Famiglia Vincente - King Richard". Queen Bey dovrebbe esibirsi dal vivo in collegamento dai campi da tennis di Compton, California.

La scelta del luogo per l'esibizione è stata ovvimente dettata dalla storia di Venus e Serena Williams, al centro del film. Durante la loro giovinezza infatti le due sorelle si sono allenate proprio sui campi da tennis di Compton, in California.

La popstar è però ancora in trattative, a quanto riferisce Variety, ma sembra che con lei potrebbe comparire anche Will Smith, candidato come miglior attore, che nel film, veste i panni del protagonista, ovvero King Richard, il patriarca.

Gli altri candidati all'Oscar per la migliore canzone originale includono Billie Eilish e Finneas (“No Time to Die” da “No Time to Die”), Lin-Manuel Miranda (“Dos Oruguitas” da “ Encanto”), Van Morrison (“Down to Joy” da “Belfast”) e Diane Warren (“Somehow You Do” da “Four Good Days,” di Reba McEntire).

Beyoncé, vincitrice di 28 Grammy, si unirebbe a una formazione già ricca di artisti che si avvicenderanno sul palco degli Oscar da Jennifer Garner a HER, DJ Khaled, Bill Murray, Samuel L. Jackson, Jamie Lee Curtis e poi John Travolta, Lady Gaga, Kevin Costner, Zoë Kravitz e molti altri.

Gli Academy Awards 2022 saranno presentati dalle attrici e comiche Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes, e trasmessi dal Dolby Theatre di Los Angeles a partire dalle 20.



