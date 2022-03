Oscar 2022, l'Academy condanna Will Smith per lo schiaffo

L'alterco shock in diretta tv ha diviso Hollywood

e fatto esplodere di commenti i social, con molte voci pronte a reclamare il ritiro del premio (cosa però che appare improbabile). La comica Kathy Griffith ha preso le parti di Rock: "Tutti noi nei comedy clubs adesso dovremmo avere paura" e Mia Farrow ha obiettato: "Ma era solo uno scherzo".

A difesa di Smith si era schierata invece Tiffany Haddish, co-star di Jada in "Girls Trip": "Vedo un nero che difende la moglie: la cosa più bella del mondo". Gabriele Muccino, che conosce bene Smith per averlo diretto nel 2006 in "La Ricerca della Felicità" e due anni dopo in "Sette Anime", si è dispiaciuto per come l'attore è riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita", osservando d'altra parte che "nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto che gli ha fatto perdere il controllo".

Se Rock lo avesse denunciato, Smith avrebbe potuto finire in galera

, ma i due "hanno fatto pace", ha assicurato Sean Combs, che è amico di entrambi, al party di "Vanity Fair" a cui però il il comico non si è presentato.

Jada Pinkett, con cui Will è sposato dal 1997 in una unione turbolenta che di recente si è trasformata in "matrimonio aperto", soffre di alopecia. Da qualche mese, anziché coprire la testa con sciarpe e cappelli, l'attrice aveva optato per un radicale taglio alla Soldato Jane ed era stato dunque sul look simile a quello di Demi Moore nel film omonimo di Ridley Scott, che Rock aveva fatto ridere la platea. Smith, seduto in prima fila, aveva visto rosso.

Sulle prime si era pensato a uno scherzo

, ma l'insulto che ha accompagnato lo schiaffo sul palco ha presto tolto ogni dubbio: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca", ha detto due volte Smith mentre la censura bloccava l'audio e lui, con un sorrisino in volto, tornava a sedere al suo posto. Perché quello scatto? "Nel momento più alto - gli aveva sussurrato l'amico e mentore Denzel Washington cercando di calmarlo dopo la bagarre - devi stare attento, è lì che il diavolo viene a cercarti".

Pochi minuti dopo, Will era tornato sul palco a ritirare il premio, e lì, visibilmente commosso, aveva offerto una parziale spiegazione paragonandosi a Richard Williams, il padre delle star del tennis Venus e Serena Williams, nei cui panni era entrato per il ruolo che gli ha fatto vincere il primo Oscar della sua carriera.

"La vita imita l'arte. L'amore ti fa fare pazzie"

, ha detto l'attore con le lacrime agli occhi, scusandosi con gli spettatori e l'Academy, ma non con Rock: "Richard era un feroce difensore della sua famiglia". Smith ha poi parlato della pressione a Hollywood a far finta di niente "quando vieni insultato" o ti si manca di rispetto: "Devi sorridere e fingere che vada tutto bene". Questo - ha aggiunto - è "un momento complicato per me".