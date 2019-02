Oscar 2019, leggero malore per Rami Malek dopo il premio

L'emozione potrebbe essere stata troppo forte per Rami Malek, il protagonista di "Bohemian Rhapsody" premiato con l'Oscar come migliore attore protagonista. L'attore è infatti è infatti caduto all'interno dell'auditorium poco dopo la cerimonia, forse per un leggero malore avuto subito dopo il ritiro della statuetta. Soccorso e sottoposto ad accertamento medico, si è rimesso in tempo per incontrare i giornalisti nel backstage.