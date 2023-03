Orlando Bloom incontra Zelensky a Kiev: "Ridiamo l'infanzia ai bambini"

Quello dell'attore è il "primo viaggio dal 2016" nel Paese, la star di Hollywood ha visitato un centro per i più piccoli: "I bambini in Ucraina hanno bisogno di riavere la loro infanzia", ha detto Bloom che ha postato un video sui social.

Bloom ha trascorso del tempo presso lo Spilno Children's Center di Kiev, sostenuto dall'Unicef. È stata la seconda visita di Bloom nel paese dal 2016, quando si è recato nell'Ucraina orientale, visitando Sviatohirsk, Sloviansk, Kramatorsk e Mariupol. "Quando ero lì non mi sarei mai aspettato che la guerra potesse avere un'escalation simile - ha scritto l'attore su Instagram -. Ma oggi ho avuto la fortuna di ascoltare le risate dei bambini in un centro sostenuto dall'Unicef, un centro sicuro, uno spazio caldo in cui i bambini possono giocare, imparare e ricevere supporto psicosociale".

Il centro di Spilno in Ucraina Il progetto Spilno gestisce oltre 180 centri in tutta l'Ucraina, offrendo sostegno a bambini e famiglie sfollati interni, famiglie a basso reddito, famiglie con bambini con disabilità e persone colpite da violenza domestica, tra gli altri gruppi vulnerabili. Tra gli obiettivi dei centri c'è quello di fornire un senso di normalità ai bambini, consentendo loro di giocare, imparare ed esprimersi in modo creativo: "E' stato costruito sottoterra nella metropolitana per garantire la sicurezza dei bambini. Per alcune ore al giorno i genitori possono dare loro un senso di normalità", ha proseguito Bloom, sottolineando la presenza di materiale artistico e artigianale nel centro, "che consente ai bambini di esprimersi in modo creativo, lontano dalle pressioni generate dalla guerra".