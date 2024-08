Opera Festival, la kermesse "più alta" della Sicilia ritorna nei boschi dell'Etna

Giunto alla sua quarta edizione Opera Festival si conferma l’appuntamento imperdibile di fine estate per tutti gli appassionati della scena musicale underground: Jane Fitz e Jade Seatle con il progetto inedito Night Moves, il collettivo berlinese Satelliet Studio, Nosedrip, Interstellar Funk sono solo alcuni nomi in line up che spaziano tra i sottogeneri della più ampia scena techno internazionale. Non mancherà l’appuntamento all’alba con l'“Etna Morning”, concerto divenuto ormai simbolo del Festival e che quest'anno accoglie Laila Sakini nella suggestiva location dei vigneti della cantina “I Vigneri”. Nessun cambiamento anche per Punto Base Opera, la venue notturna che ospiterà il 23 e il 24 agosto i due tradizionali after del Festival; quest’anno a fare da cornice ai dj-set, tra gli altri in line up spiccano Dr Rubinstein e Marco Shuttle, un allestimento site specific unico nel suo genere.