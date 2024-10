Il gruppo degli One Direction "devastato" dalla morte di Liam Payne

"Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare e affrontare la perdita di nostro fratello, che abbiamo amato profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici, e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti vogliamo bene, Liam. Louis, Zayn, Niall e Harry"