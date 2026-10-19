Stefano De Martino, in particolare, ha sottolineato come stia cambiando l'atteggiamento degli uomini nei confronti della cura personale: "Non c'è più il pudore da parte degli uomini a parlare di cose che prima erano erroneamente considerate da donne". Olly, invece, lascia da parte spiegazioni e tutorial: per lui bastano una foto con una maschera sul viso e la colonna sonora giusta per strappare un sorriso ai suoi follower.