Olly si dà alla skincare con gli amici: il nuovo passatempo social
Il cantante si concede una pausa beauty con un amico e condivide lo scatto sui social. Da Harry Styles a Damiano David, la skincare conquista anche le star
© Instagram @olly_nclusive
Altro che concerti e palcoscenici, Olly si concede una pausa all'insegna della bellezza. Il cantante genovese ha condiviso nelle Instagram Stories uno scatto che lo ritrae in compagnia di un amico, entrambi con una maschera per il viso. Seduti in salotto, i due sembrano godersi un momento di relax: Olly guarda direttamente verso l'obiettivo, mentre l'amico, accomodato su una poltrona alle sue spalle, tiene gli occhi chiusi.
A rendere ancora più divertente la scena è la scelta della colonna sonora: "Ghostbusters", celebre brano di Ray Parker Jr. tratto dall'omonimo film del 1984. Un riferimento ironico ai loro volti ricoperti dalle maschere bianche.
Da Damiano David a Harry Styles: la skincare conquista i cantanti
Olly non è certo il primo artista a condividere sui social i propri rituali di bellezza. Anche Damiano David ha mostrato alcuni momenti della sua routine di skincare insieme alla compagna Dove Cameron, tra creme e prodotti per la cura del viso.
Non è da meno Harry Styles, che a gennaio 2026 è apparso con due patch neri sotto gli occhi nella fotografia promozionale del singolo "Aperture". Nello scatto, il cantante britannico è seduto sul letto di una camera d'albergo mentre sorseggia una bibita, con i cerotti di bellezza bene in vista.
Le maschere di bellezza non sono più un tabù
Sono numerosi i personaggi famosi che negli anni hanno mostrato i propri rituali di bellezza, contribuendo a superare l'idea che la skincare sia una prerogativa femminile.
Stefano De Martino, in particolare, ha sottolineato come stia cambiando l'atteggiamento degli uomini nei confronti della cura personale: "Non c'è più il pudore da parte degli uomini a parlare di cose che prima erano erroneamente considerate da donne". Olly, invece, lascia da parte spiegazioni e tutorial: per lui bastano una foto con una maschera sul viso e la colonna sonora giusta per strappare un sorriso ai suoi follower.