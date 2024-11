Olly ha messo a segno due risultati da campione. "Tutta Vita", il nuovo album di inediti uscito ad ottobre prodotto da JVLI, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica album FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia. E primo posto anche nella classifica singoli con "Per due come noi" che, da settembre, rimane stabile in top 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

E non è tutto. Dopo poche settimane dall’annuncio del “Lo rifarò, lo rifaremo Tour Club 2025", il nuovo tour del cantautore nei club per il prossimo anno, è già sold out la data di Roma (Atlantico - 13 maggio), che per l’occasione raddoppia con un secondo appuntamento live il 14 maggio. Oltre alla prima data romana, sono ufficialmente sold out anche le seconde date di Venaria Reale - Torino (5 maggio) e di Bologna (8 maggio), che si aggiungono alle tappe già sold out di Venaria Reale - Torino (4 maggio) e di Bologna (7 maggio).