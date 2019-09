Nuovi guai per il regista di "Fast And The Furious" Rob Cohen: dopo la figlia un'altra donna lo accusa di molestie

Nuova accusa di molestie per Rob Cohen, il regista del primo capitolo di "The Fast And The Furious". Lo scorso febbraio la figlia Valkyrie Weather aveva raccontato di aver subito abusi da parte sua quando aveva appena due anni e adesso un'altra donna si è fatta avanti per denunciare un'aggressione sessuale avvenuta nel 2015. A quanto riporta l'Huffington Post, la 28enne sarebbe stata aggredita in una stanza di hotel quando era priva di sensi.