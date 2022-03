Nuovi guai per Conor McGregor, arrestato in Irlanda per guida pericolosa

Il famoso lottatore MMA è stato arrestato in Irlanda per guida pericolosa . Il 33enne era a Dublino a bordo della sua Bentley Continental GT del valore di 170mila euro quando è stato fermato dalla polizia e tratto in arresto per infrazioni alla circolazione stradale .

McGregor è stato poi rilasciato su cauzione, ma la vettura gli sarà restituita solo tra un mese. Nel 2017 lo stesso tribunale lo aveva già condannato al pagamento di una multa per eccesso di velocità.

Benji Mascolo: "Conor McGregor è un pericolo pubblico, va fermato"

Ora il lottatore rischia grosso. Oltre a una sanzione che può arrivare a 5mila euro, potrebbe essere anche condannato a sei mesi di reclusione.

Non è la prima volta che Conor si rende protagonista di episodi sgradevoli. Nell'ottobre 2021, mentre era in Italia per partecipare a una serie di eventi a Roma, il lottatore avrebbe dato un pugno in faccia a Francesco Facchinetti. Era stato proprio il produttore a raccontare l'accaduto sui social. "Sono stato aggredito senza una ragione da Conor McGregor, non avrei mai pensato di vivere qualcosa del genere", aveva spiegato. Testimone anche Benji Moscolo, del duo Benji & Fede, che aveva confermato la versione di Facchinetti.

