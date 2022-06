Nume Academy & Festival, a Cortona è di scena l'eccellenza della musica classica

La città toscana sarà protagonista di 7 giorni di grande musica classica durante i quali prestigiosi nomi del mondo internazionale arriveranno per esibirsi in location d'eccezione regalando al pubblico un’esperienza unica: una forma d’arte straordinaria unita a un luogo di grande cultura e tradizione italiana.

Nume Academy & Festival non solo ospita grandi nomi già affermati del panorama internazionale come il celebre Quartetto Belcea, il violoncellista Alban Gerhardt e la violinista Stella Chen, ma porta in Italia la meglio gioventù della musica classica che durante quella settimana sarà a Cortona per partecipare, nello splendido ex convento Sant'Agostino, a masterclass gratuite di altissimo livello aperte al pubblico.

IL PROGRAMMA

8 Giugno Teatro Signorelli - ore 21:15

STELLA CHEN, violino JOSÉ GALLARDO, pianoforte

9 Giugno Relais La Corte Dei Papi - ore 21:15

SOUVENIR DE FLORENCE

F. SCHUBERT Quartetto per archi D703 “Quartettsatz”

P.I. TCHAIKOVSKY Sestetto per archi op.70 “Souvenir de Florence”

Vlad Stanculeasa, Hans Christian Aavik, Misha Amory, Emma Wernig, Antonio Lysy, Alfedo Ferre Martinez

10 Giugno Sant’Agostino - ore 18:30

MENDELSSOHN – SMETANA Quartetti per archi

F. MENDELSSOHN Quartetto per archi op.44 n.1

Mana Ohashi, Trinuu Piirsalu, Misha Amory, George Wilkes

B. SMETANA Quartetto per archi n.1

Mi-kyung Lee, Michael Nodel, Brian Isaacs, Alex Lau

Sant’Agostino - ore 21:15

BEETHOVEN – VERDI Quartetti per archi

L. v. BEETHOVEN Quartetto per archi op.18 n.1

Vlad Stanculeasa, Ayla Sahin, Megan Wei, Hugh Mackay

G. VERDI Quartetto per archi

Hani Song, Xiaoquing Yu, Álvaro Castelló, Antonio Lysy

11 Giugno Sant’Agostino - ore 11:00

RECITAL DEI GIOVANI TALENTI DELL’ACCADEMIA

Teatro Signorelli - ore 21:15

ALBAN GERHARDT, violoncello

JOSÉ GALLARDO, pianoforte

12 Giugno Sant’Agostino - ore 11:00

RECITAL DEI GIOVANI TALENTI DELL’ACCADEMIA

Teatro Signorelli - ore 21:15

QUARTETTO BELCEA