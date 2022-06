Nother, guarda il video in anteprima di "Us"

Il video, che Tgcom24 vi offre in anteprima, è un'ode alla liturgia del ballo. "Da sempre il ballo esprime libertà, reazione e liberazione, traduce e racconta i silenzi in cui sono custoditi i vissuti più intimi, che siano scaturiti da un pianto disperato, un abbraccio improvviso, dal bacio che si é sempre voluto dare, dall'esito positivo degli esami o da un addio sofferto. Oggi il ballo ha un significato diverso e rinnovato, dopo due anni di privazioni di natura sociale e relazionale, ritualità interrotte e opportunità di espressione negate", dichiara Nother che sarà uno dei rappresentanti italiani del Primavera Sound 2022 , dove si esibirà il 9 giugno nello scenario del Parc Forum di Barcellona.

Guidata da un sintetizzatore dal ritmo irregolare, con la voce di Moon Leap a fluttuare su un intimo accordo di piano circondata da ritmi glitch, le note di "US" accompagnano i corpi come forma di comunicazione universale: "È una canzone d'amore distorta sulla fine del mondo e un inno per i nuovi inizi, un modo per affrontare le tue paure, chiedendo aiuto a qualcuno che ami", continua Stefano Milella, nome dietro al moniker Nother nato dopo anni di attività come produttore, compositore e membro dei Fabryka, con i quali ha calcato i palchi di festival internazionali come SXSW, Sziget e Primavera Sound.

Come compositore ha all'attivo lavori per National Geographic, Fox, History Channel, oltre a colonne sonore dei film "Il Sud è niente", "Il padre d'Italia" e "Solo per il weekend". L'album "Future is Bright" ha segnato il suo debutto da produttore di elettronica.