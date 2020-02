Non solo Gwyneth Paltrow, Erykah Badu lancia una fragranza che odora come la sua vagina

Gwyneth Paltrow ha fatto scuola. Dopo le candele dell'attrice, Erykah Badu ha rivelato a 10 Magazine che metterà a breve in commercio un'essenza che riproduca il profumo della sua vagina. Senza girarci troppo intorno, si chiamerà" Badu's Pussy". La regina del neo soul e vincitrice di 10 Grammy ha spiegato che la fragranza è ottenuta grazie alla lavorazione di diversi ingredienti, uno in particolare: "Ho preso molte paia delle mie mutandine, le ho tagliate in piccoli pezzi e le ho bruciate. Anche la cenere fa parte della lavorazione".