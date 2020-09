Non riconoscono Kanye West e insultano Emma per una foto con lui, lei sbotta: "Siete la feccia di questo Paese"

LEGGI ANCHE: Emma: "Sono definitivamente fuori dalla malattia"

Emma riposta, a mo' di esempio uno solo dei tweet pesanti che le sono arrivati, in cui viene definita "ipocrita sinistrorsa", "capra", "patetica". Ma sotto al tweet originale, frutto di un errore, si trova un florilegio di commenti in cui emerge "il meglio" dell'immaginario razzista. Da chi fa ironia sul "dopocena" di cui avrebbe goduto Emma, a chi le consiglia di offrire al povero "nero bisognoso" anche un lavoro, passando per chi la critica perché avrebbe pubblicizzato ai quattro venti la buona azione. Non mancano poi quelli che la invitano a fare lo stesso con gli italiani bisognosi..

Non è che proprio tutti non abbiano riconosciuto uno dei rapper più famosi del mondo, nonché candidato (ipotetico) alla Casa Bianca. Più di uno ironizza sulla cultura degli hater che attaccano Emma, ma nel marasma del thread balzano agli occhi soprattutto gli insulti.

Il titolare del profilo, che ha postato la foto a sua volta senza riconoscere Kanye e quindi senza capire che si trattasse di un meme, ha fatto un nuovo post cercando di calmare gli animi e invitando a smettere di insultare Emma. Che però a difendersi ci ha pensato da sola, con un tweet senza peli sulla lingua.

La foto di Emma in posa con Kanye risale addirittura al 2015, postata dalla cantante sul suo profilo Instagram dopo un incontro con il rapper.

