“Non ballo da sola”: arte, teatro e parole contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), torna "Non ballo da sola", rassegna itinerante di performance artistiche, spettacoli teatrali, attività educative e talk gratuiti che dal 17 al 27 novembre animerà cinque città italiane: Torino, Milano, Firenze, Bologna e Verona. La manifestazione propone un percorso che intreccia arte, educazione e impegno civile per affrontare la violenza di genere da diverse prospettive. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Isabella Ragonese, Elena Annovi, Lorenzo Maragoni e Anna Maria Troisi, affiancati da esperti e realtà impegnate nel promuovere relazioni sane e una cultura del rispetto reciproco. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria per alcune tappe.