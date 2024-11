Torna il Noir in Festival, Milano si tinge di giallo

ll film di apertura Fuori Concorso sarà "Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco", con il rapper Salmo qui in una veste inedita, mentre la chiusura sarà affidata alla nuova commedia targata Eagle Pictures "Fatti vedere" di Tiziano Russo con Matilde Gioli, Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Asia Argento. Ci sarà il thriller di Steven Soderbegh "Presence", "La Infiltrada" di Arantxa Echevarria, storia della poliziotta ventenne infiltrata in uno dei gruppi terroristi dell’Eta, il film rivelazione dell’anno, candidato al Premio Oscar "The girl with the needle" di Magnus von Horn. 10 i Paesi produttori dei film della selezione ufficiale e 5 le opere prime. Tutto visibile alla Cineteca Milano Arlecchino. Infine sono 6 i titoli finalisti del Premio Claudio Caligari ("Caracas" di Marco D’Amore, "Mimì. il principe delle tenebre" di Brando De Sica, "Iddu" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, "Non riattaccare" di Manfredi Lucibello, "Adagio" di Stefano Sollima, "The Well" di Federico Zampaglione) che saranno proiettati all’Università IULM.