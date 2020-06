Noemi è dimagrita e pronta per l'estate, ma il primo scatto in bikini non è al mare

"Bucolica", dimagrita e con una forma al top. Noemi è pronta per l'estate 2020 post quarantena. Ma niente mare per adesso, la cantante preferisce debuttare in bikini in una location un po' insolita, una vigna: "Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene" scrive accanto alla foto postata sui social.

Sorridente e con una silhouette da dieci e lode anche Noemi si lascia indietro quindi il lungo periodo di lockdown: "Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate", svela su Instagram.

A differenza delle sue colleghe però niente spiaggia, niente mare e nemmeno una piscina per la bella cantante, bensì una vigna. Seduta su una sedia di plastica improvvisata, con un forcone in mano l'ex concorrente di X Factor si è fatta immortalare con un due pezzi nero, che mette in risalto la sua forma al top.

Il lockdown insomma non ha avuto effetti collaterali indesiderati per lei, tutt'altro, amore e allenamenti costanti, come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram, le hanno fatto più che bene.

Molti i suoi follower che non credono ai loro occhi e ammirano le curve sexy della cantante: "Ma non sei tu nella foto, non ti riconosco", scrivono alcuni e Noemi risponde: "Giuro che sono io".

Periodo sfavillante insomma per l'artista che, oltre a godersi la sua felice vita matrimoniale insieme a Gabriele Greco, sposato due anni fa, è anche tornata in sala di registrazione come ha scritto lei stessa pochi giorni fa sui social: "Sono in studio per registrare... Meglio che mi morda la lingua. Progetto Top Secret!".

