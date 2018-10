Nirvana, reunion in programma? Un messaggio dei Foo Fighters fa sognare i fan

Cosa succederà il 6 ottobre al CalJam 2018, festival dei Foo Fighters in California? In molti attendono una reunion dei Nirvana. Ad alimentare i sogni dei fan è stata la band di Dave Grohl che ha postato un tweet che suggerisce un particolare concerto in programma, con allegato il video dell'esibizione che Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear tennero nel 2014 a New York per l'inserimento dei Nirvana nella Rock and Roll Hall of Fame.