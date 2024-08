"La bellezza del softair è che il carrello di una Glock si sposta comunque indietro, ma poi devi aggiungere il bossolo", ha detto il regista. “Bisogna aggiungere la fiammata e il fumo, ma era un prezzo che valeva la pena pagare. Ci sono voluti un bel po' di soldi dal mio budget molto limitato per gli effetti visivi, ma penso che ne sia valsa la pena. Gli effetti visivi di questo film erano in gran parte realizzati internamente alla telecamera. Abbiamo girato principalmente in location con estensione del set. Quindi devi bilanciare dove spendi i soldi quando non hai un budget enorme per realizzare effetti visivi. Ma per me è stata una spesa molto utile per la sicurezza e il comfort di tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto.