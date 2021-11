Reboot de "Il Corvo," sui social spunta il video con Jason Momoa

Del reboot de "Il Corvo" si vocifera sin dal 2009 e quattro anni fa la Sony sembrava aver messo in cantiere un progetto concreto con Jason Momoa come protagonista e Corin Hardy alla regia. A giugno del 2018, però, entrambi si tirarono indietro a causa di contrasti creativi con Samuel Hadida, detentore del diritti e finanziatore del film.

Un addio sofferto per Momoa, che all'epoca spiegò ai suoi fan: "Ho aspettato otto anni per interpretare questo ruolo da sogno. Sfortunatamente potrei dover aspettarne altri otto. Non con il nostro team, ma giuro che lo farò. James O'Barr (fumettista de "Il Corvo" ndr.) mi dispiace di averti deluso, ma non lo farò di nuovo. Questo film va assolutamente realizzato. E ai fan, mi dispiace. Non posso dare a questo film altro che ciò che merita e ha bisogno di amore. Sarò pronto quando sarà giusto".