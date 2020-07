Nicole Scherzinger, cartoline hot dalle vacanze di una sexy Pussycat Doll

Nicole Scherzinger mostra un lato B da applauso mentre si gode una romantica vacanza in Portogallo con il fidanzato Thom Evans per festeggiare i suoi 42 anni. Bikini stringatissimo e curve mozzafiato anche negli scatti successivi che la bella cantante delle Pussycat Dolls, condivide sui social.

"Alla scoperta di nuovi mondi fuori, porta alla scoperta di nuovi mondi dentro di noi. L'evoluzione è libertà", scrive la cantante ed ex giudice di "X Factor" in una didascalia, che accompagna le foto.

Nicole ha documentato gran parte del suo viaggio sui social con una serie di cartoline bollenti in cui appare in bikini tra le braccia del suo Thom su un barca al largo delle coste portoghesi tra baie e calette dal mare azzurrissimo.

Poi ha ringraziato per gli auguri ricevuti e per l'anno trascorso: "Un altro anno è passato... e non è mai stato così bello come adesso !! Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno. Il vostro amore e la vostra gratitudine mi hanno riempito il cuore. Sono così fortunata!".

Thom, che frequenta Nicole da quando ha partecipato a "X Factor: Celebrity" l'anno scorso, ha scritto: "Molto grato di averti nella mia vita @nicolescherzinger Happy Belated Birthday my love".

