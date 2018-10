Nicole Kidman duetto di famiglia: con il marito Keith Urban al pianoforte canta "Female"

Duetto di famiglia in occasione dell'International Day Of The Girl in casa Urban/Kidman. Nicole si è seduta al pianoforte accanto al marito Keith per cantare un suo brano, "Female" . La mini performance è stata poi filmata dalle figlie Sunday e Faith e pubblicata dall'attrice su Instagram.

Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman) in data: Ott 11, 2018 at 9:23 PDT

Fondato nel 2012 dalle Nazioni Unite, l'International Day Of The Girl ha come obiettivo quello di rendere noti i bisogni delle giovani donne di tutto il mondo e le ineguaglianze di genere che queste subiscono. La Kidman è Ambasciatrice delle donne delle Nazioni Unite dal 2006. L'attrice è già presente tra le voci di sottofondo della versione in studio della canzone, ma non si è mai esibita con il marito davanti al pubblico. "Di tutte le canzoni per farla cantare, 'Female' era quella giusta ", aveva detto Urban a E! l'anno scorso. E adesso ecco anche la versione "live".