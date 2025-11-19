È morto a sessantacinque anni Nicola Vannini, primo cantante dei Diaframma e fondatore di Audioglobe, dopo un lungo periodo di malattia. La notizia è stata condivisa sui social da Federico Fiumani, anima storica della band fiorentina, che ha salutato l’amico con il video di “Altrove” e un messaggio semplice e affettuoso: “Ciao Nicola, RIP”. Anche Audioglobe, la società che Vannini aveva contribuito a creare nel 1993, ha diffuso un lungo messaggio di cordoglio ricordando la sua passione, la sua visione e l’impegno con cui ha aiutato a trasformare la musica indipendente italiana, rendendola un luogo più aperto, accessibile e ricco di possibilità.