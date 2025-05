Nico Cann, da Londra a Milano per una data unica

"L'idea di Light Over The Ridge - racconta Nico Cann - è nata da due accordi di pianoforte che creavano una sonorità molto interessante se suonati insieme. Sapevo che potevano essere ulteriormente sviluppati. L’introduzione e i ritornelli mi sono venuti in mente molto rapidamente. Penso sempre alla musica e mi circondo costantemente di musica: gli accordi di apertura di una delle mie canzoni preferite (e di tutte le mie band preferite in assoluto), "Shout To The Top" degli Style Council, hanno avuto un ruolo fondamentale nella concezione di “Light Over The Ridge”, così come "Do you believe in love" di Huey Lewis And The News da Picture This! - che strana combinazione! Il pianoforte è stato il primo strumento che ho imparato e ho sempre amato grandi pianisti rock come Billy Joel, Roy Bittan, Elton John e Bruce Hornsby. Il mio processo creativo, quindi, si basa quasi sempre sull'uso intensivo del pianoforte come strumento per sviluppare una canzone. Dopodiché, ho tracciato alcune idee di chitarra e ho inventato un riff molto potente e memorabile per la mia amata Mexican Neck e American Body Telecaster. Ero su qualcosa di molto eccitante".