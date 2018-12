Nicki Minaj, approda al cinema: la rapper sarà doppiatrice in "Angry Birds 2"

Non si conosce ancora il ruolo che interpreterà la rapper americana. Ma nel cast ci sono già Jason Sudeikis, che darà la voce all’irascibile Red, Josh Gad che è Chuck, Bill Hader voce del re dei maiali Leonard, Danny McBride che doppia il volatile Bomb e Peter Dinklage la leggendaria Grande Aquila. "Angry Birds 2" verrà distribuito nelle sale italiane dal 14 novembre 2019.



Nel frattempo la rapper ha annunciato che porterà il suo 'Juice Wrld' tour in Europa nel 2019 per 22 date, come riporta Billboard. Il debutto è previsto il 21 febbraio alla Olympiahalle di Monaco di Baviera, in Germania. Il tour toccherà anche Berlino, Stoccolma, Bruxelles, Parigi, Londra e Dublino, tra le varie tappe. L'ultimo show è in programma il 28 marzo alla Arena Geneva di Ginevra, in Svizzera. Al momento non sono programmati concerti in Italia. Non si conosce ancora a chi presterà la voce. Il film sarà nelle sale italiane dal 14 novembre 2019.