Niccolò Fabi presenta dal vivo il nuovo album "Tradizione e tradimento": via al tour

Dopo la data zero a La città del Teatro di Cascina (PI), parte domenica 1 dicembre dal Teatro Alighieri di Ravenna il nuovo tour di Niccolò Fabi . Tra dicembre e gennaio, il cantautore romano sarà protagonista sui palchi dei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album "Tradizione e Tradimento” e le canzoni del suo repertorio, riproposte al pubblico in una nuova veste musicale.

Più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d'oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne sono dimostrazioni gli ultimi due album pubblicati,

Il nuovo spettacolo è una vera e propria esperienza in cui immergersi totalmente, lasciandosi trasportare da 2 ore ininterrotte di musica. Un movimento continuo in cui le parole e il suono si mescolano perfettamente con un nuovo immaginario visivo. Il nuovo disco è stato scritto e registrato tra Roma e Ibiza come risultato di un lavoro corale che vede alla produzione artistica Niccolò Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, storici amici e compagni di viaggio e di palco.

Proprio con questi due musicisti, ad aprile 2020 il cantautore porterà "Tradizione e Tradimento” in giro per l'Europa tra Lugano, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Zurigo, Barcellona, Madrid e Lisbona.

Queste tutte le date del tour italiano:

1 dicembre - Ravenna - Teatro Alighieri

2 dicembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi

8 dicembre - Pescara - Teatro Massimo

10 dicembre - Cosenza - Teatro Rendano

12 dicembre - Catania - Teatro Metropolitan

13 dicembre - Palermo - Teatro Golden

19 dicembre - Trento - Auditorium Santa Chiara

20 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale

21 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale

7 gennaio - Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

8 gennaio - Trento - Auditorium Santa Chiara

10 gennaio - Bologna - Teatro EuropAuditorium

11 gennaio - Firenze - Teatro Verdi

12 gennaio - Torino - Teatro Colosseo

13 gennaio - Genova - Teatro Politeama Genovese

19 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica

20 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica

21 gennaio - Napoli - Teatro Augusteo

22 gennaio - Bari - Teatro Team

24 gennaio - Ancona - Teatro Le Muse

25 gennaio - Assisi - Teatro Lyrick

29 gennaio - Bergamo - Teatro Creberg

30 gennaio - Parma - Teatro Regio

TI POTREBBE INTERESSARE: