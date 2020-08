Nel mezzo della bufera i Biffy Clyro si aggrappano al rock: "Nessuna tristezza, il cambiamento è progresso"

Dopo i fortunati album "Opposites" (2013) ed "Ellipsis" (2016), entrambi n.1 al debutto in Gran Bretagna, tornano i Biffy Clyro. La band scozzese pubblica il 14 agosto " A Celebration of Endings ", il nuovo lavoro in studio, l'ottavo, anticipato dal singolo "Instant History". "Il titolo fa riferimento al vedere la gioia nel cambiamento - dice il frontman del gruppo, Simon Neil -. Cambiare non significa necessariamente qualcosa di brutto, ma può essere un'opportunità per progredire ed evolvere".

Dopo aver posticipato l'uscita di questo nuovo lavoro a causa dell'emergenza sanitaria mondiale che ha fermato, tra le altre cose, il mondo della musica, la band è ora pronta a lanciarlo in attesa di poter tornare anche a esibirsi dal vivo. "Questo è un album molto lungimirante da una prospettiva sia personale che sociale - dice Neil che insieme ai suoi compagni ha incontrato la stampa italiana in una conferenza in streaming -. Puoi conservare tutto ciò che hai amato, ma dimentica tutte le cose brutte. Si tratta di riprendere il controllo, anche quando le cose cambiano velocemente e non sempre per tua volontà".

Un'idea portata avanti in diversi modi: a livello personale, come una relazione che finisce, ad un livello più ampio, con lo scopo di lottare per ciò in cui si crede. E in questo momento molto ruota intorno al coronavirus e alle conseguenze che ha avuto. "Tutti abbiamo rivalutato le cose importanti della vita durante il lockdown. Abbiamo avuto tempo per riflettere, questo per noi però non ha significato essere stati molto creativi, stiamo lentamente tornando alla normalità e a suonare insieme".

In un momento duro per molti "la cosa bella della musica è che tu puoi essere da solo, ma sentirti parte di qualcosa". Il coronavirus ha impattato anche con i loro programmi. "E' molto duro non poter essere in giro per presentare il nostro disco, come facciamo di solito. Ma sappiamo che non è più come prima e con il distanziamento sociale i nostri concerti non sono sostenibili. Dobbiamo essere pazienti, anche se non è facile, ma appena sarà possibile, tra sei mesi o 10, saremo i primi a tornare sul palco". A tal proposito, nonostante l'impossibilità di incontrare i propri fan dal vivo i Biffy Clyro saranno i protagonisti di uno speciale evento live online esclusivo per i fan italiani l'8 settembre che avranno acquistato l'album su Mondadoristore.it.